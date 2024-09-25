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لبنان
الأبيض يستلّم في المطار شحنة مساعدات تركية
Lebanon 24
25-09-2024
|
02:01
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يتسلم وزير الصحة العامة فراس الأبيض في هذه الأثناء شحنة مساعدات تركية وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تركية لدعم القطاع الصحي، في حضور السفير التركي علي باريش اولوصوي وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري.
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