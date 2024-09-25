حمية: مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر بالعمل

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قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال اجتماع له في المديرية العامة للطيران المدني : انه" خلال الأسبوع الأخير اصبح المدنيون من أطفال و نساء ورجال عزل هم أهداف العدو، وسقوط ما يناهز 550 شهيدا مدنيا هو اكبر دليل ".واكد ان "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر بالعمل، وهناك شركات طيران علقت بعض رحلاتها. وهذا القرار يعود لها "، مشيرا الى انه "لا يزال عدد المغادرين والوافدين عبر المطار بالآلاف".