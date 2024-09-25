شهداء... ما حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك - الهرمل؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة شهداء الغارات المتتالية للعدوّ الإسرائيلي اليوم على بلدات في بعلبك الهرمل إرتفعت إلى سبعة أشخاص.

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