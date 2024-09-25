بري تابع مع ميقاتي تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان كل لبنان، وأجرى لهذه الغاية إتصالاً بدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المتواجد في نيويورك لوضعه في اجواء ما قام به الرئيس بري من إتصالات واسعة لوقف العدوان.

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