الجميّل التقى ريفي ودعوة للعودة إلى الدولة

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إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا النائب اللواء أشرف ريفي في إطار لقاءات قوى المعارضة السيادية، وتناول البحث التطورات والخطر الداهم على لبنان.شارك في اللقاء النائب الياس حنكش وجرى التأكيد في خلاله على أن التشاور بين القوى السيادية المختلفة أمر بالغ الضرورة وأن الجميع مطالب اليوم بالعود إلى الدولة والمؤسسات، ولا إنقاذ للوطن إلا من خلال الدولة والمؤسسات الشرعية وهي السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي.النائب ريفي من جهته دان الاعتداءات التي تطاول اللبنانيين وتسقط ضحايا من النساء والأطفال.