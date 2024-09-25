Advertisement

لبنان

الجميّل التقى ريفي ودعوة للعودة إلى الدولة

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1251856-638628814677357088.jpg
Doc-P-1251856-638628814677357088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقرّه في بكفيا النائب اللواء أشرف ريفي في إطار لقاءات قوى المعارضة السيادية، وتناول البحث التطورات والخطر الداهم على لبنان.
شارك في اللقاء النائب الياس حنكش وجرى التأكيد في خلاله على أن التشاور بين القوى السيادية المختلفة أمر بالغ الضرورة وأن الجميع مطالب اليوم بالعود إلى الدولة والمؤسسات، ولا إنقاذ للوطن إلا من خلال الدولة والمؤسسات الشرعية وهي السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي.
Advertisement
النائب ريفي من جهته دان الاعتداءات التي تطاول اللبنانيين وتسقط ضحايا من النساء والأطفال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-09-25
12:26 | 2024-09-25
12:24 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:13 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24