إيعاز من محافظ البقاع الى رؤساء المصالح والدوائر.. هذا ما جاء فيه

أوعز محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده إلى "رؤساء المصالح والدوائر الممثلة في المحافظة تقدير الحال الموجبة، لناحية استئناف العمل في الوحدات الإدارية التابعة لهم أو لناحية الاستمرار في إقفالها، وذلك تبعا لوضع كل إدارة على حدة ومدى إمكانية حضور موظفيها مما يضمن استمرارية عمل المرافق العامة وتأمين سلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء".

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