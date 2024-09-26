ليلة حامية جداً في البقاع.. إستهدافات وشهداء وجرحى!

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أما في بلدة يونين، فقد قصف العدو الإسرائيلي مبنى سكنياً مأهولاً مؤلفاً من 4 طوابق ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى. أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن ليلة البقاع كانت حامية جداً، إذ سجّلت غارة على الكرك في قضاء زحلة أدّت إلى سقوط 12 شهيداً من عائلة واحدة، كما استشهدت عائلة أخرى بكاملها في شعت حيث أفيد عن سقوط 9 شهداء.أما في بلدة يونين، فقد قصف العدو الإسرائيلي مبنى سكنياً مأهولاً مؤلفاً من 4 طوابق ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.



تجدر الإشارة إلى أن سيارات الإسعاف لا تزال في مكان الاستهداف في الكرك.