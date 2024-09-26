دولٌ بارزة أصدرت بياناً مشتركاً بشأن الحرب بين لبنان وإسرائيل.. إليكم نصّه الكامل

صدر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وقطر بيان مشترك، هنا نصه الكامل كما ترجمه "لبنان24": "إن الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول 2023 أصبح لا يُطاق ويشكل خطراً قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع نطاقاً. إن هذا التصعيد لا يصب في مصلحة لا الشعب اللبناني ولا الشعب الإسرائيلي. لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكّن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى منازلهم بأمان".

Advertisement

ورأى البيان أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تصعيد هذا الصراع. لذلك فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل لتوفير مساحة للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

ودعت الدول في بيانها "كافة الأطراف، بما في ذلك حكومتي لبنان وإسرائيل، إلى الموافقة على وقف إطلاق النار المؤقت على الفور بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية".

وأكدت الدول أنها "على استعداد لدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناء على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل".

كما وصدر بيان مشترك عن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء فيه: " لقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية على الحدود بين لبنان وإسرائيل تضمن السلامة والأمن لتمكين المدنيين من العودة إلى منازلهم. إن عملية تبادل إطلاق النار منذ السابع من تشرين الأول، وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين، تهدد باندلاع صراع أوسع نطاقاً، وإلحاق الأذى بالمدنيين".

وتابع البيان: "لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة على الدعوة المشتركة إلى وقف إطلاق نار مؤقت لإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود. والآن حظي البيان الذي تفاوضنا عليه بتأييد الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وقطر".

ودعا الرئيسان في بيانهما حكومتي لبنان وإسرائيل إلى الموافقة على التسوية ومنحها الدعم الفوري.