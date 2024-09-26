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لبنان

بعد الضاحية الجنوبية... غارات إسرائيليّة على الجنوب والبقاع الغربيّ

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:44
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استهدف العدوّ الإسرائيليّ بلدات قانا ومجدل سلم واطراف بلدتيّ أنصارية - عدلون و⁠كفرحونة - جزين و⁠تبنين.
 
 
كما استهدف بلدات سحمر ولبايا وميدون ومشغرة في البقاع الغربيّ.
 
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وقصفت طائرات العدوّ حيّ المسلخ في بنت جبيل.
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