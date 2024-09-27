لوقف العدوان الاسرائيلي... البيسري بحث وبلاسخارت في تعزيز الجهود الديبلوماسية

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والحرب الإسرائيلية المستمرة عليه وكيفية المساهمة في تعزيز الجهود الديبلوماسية الرامية إلى وقف العدوان.