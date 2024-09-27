Advertisement

لبنان

إشكال أمام أحد الفنادق في طرابلس.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1253051-638630561075894603.png
Doc-P-1253051-638630561075894603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أن وحدات من الجيش عملت على تطويق اشكال عند مدخل فندق "كوالتي ان" في طرابلس.
 
وحسب المعلومات فقد وقع إشكال تخلله تضارب بين ناشط اجتماعي وموظف لدى احدى الجمعيات، وذلك على خلفية فرش للنازحين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال وشهر أسلحة خلال اعتصام... والجيش تدخّل على الفور
lebanon 24
27/09/2024 22:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار
lebanon 24
27/09/2024 22:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال بين شبان وغارة إسرائيليّة... إليكم ما جرى في بلدة جنوبية
lebanon 24
27/09/2024 22:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات العنيفة وسط الخرطوم قبالة أمدرمان بين الدعم السريع والجيش السوداني (العربية)
lebanon 24
27/09/2024 22:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

الفنادق

طرابلس..

والجيش

يتدخل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
15:12 | 2024-09-27
15:00 | 2024-09-27
14:48 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24