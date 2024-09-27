إشكال أمام أحد الفنادق في طرابلس.. والجيش يتدخل

أفادت مندوبة "لبنان24" أن وحدات من الجيش عملت على تطويق اشكال عند مدخل فندق "كوالتي ان" في طرابلس.

وحسب المعلومات فقد وقع إشكال تخلله تضارب بين ناشط اجتماعي وموظف لدى احدى الجمعيات، وذلك على خلفية فرش للنازحين.