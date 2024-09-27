27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري تابعت مع محافظ الجنوب تطورات العدوان الاسرائيلي والنزوح
Lebanon 24
27-09-2024
|
12:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
اطلعت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري من محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو على عمل غرفة عمليات وحدة إدارة مواجهة الكوارث والأزمات في المحافظة على صعيد المتابعة اليومية لملف النزوح ومراكز الإيواء وكل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع من مخلف جوانبه إثر تطورات العدوان الإسرائيلي وتداعياته الكارثية المباشرة وغير المباشرة على المناطق والمواطنين الجنوبيين.
Advertisement
كما عقدت الحريري في مجدليون اجتماعاً مع مديري الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، بحضور فريق عمل مؤسسة الحريري ، تم خلاله التداول في الوضع التربوي ، ومصير العام الدراسي .
وقالت الحريري" ان فتح المدارس الرسمية لأهلنا من مختلف مناطق الجنوب هو أمر طبيعي وليس جديدا على صيدا ومدارسها وجمعياتها، وفي الوقت نفسه يجب أن نحضر أنفسنا بحال طالت الحرب واتخذ القرار بالتعليم عن بعد، بأن تساعد المدارس الخاصة طلاب المدارس الرسمية تقنياً ولوجستياً في هذا الأمر، وان شاء الله تنتهي هذه الحرب قريباً ولا نضطر لذلك ويعود كل مواطن الى بيته ومدرسته وعمله ".
وأضافت: " أردت هذا اللقاء لأقول لكم انكم لستم وحدكم، وكلنا معكم لنؤازركم ونساعدكم لتتخطوا هذه المرحلة. نحن في بلد تعودنا فيه على الإستثناء، وعلى مواجهة المحطات الصعبة ، لكن ذلك لن يقتل الأمل لدينا وهذا الأهم، ان نبقى نتطلع لكل التحولات التي لها علاقة بالتعليم ولن نتوقف.. لأن هذا هو دور البلد. وليس لدينا رأسمال سوى الرأسمال البشري، وليس لدينا اهم من الأمانات التي بين أيديكم الذين هم الأجيال القادمة ".
وعقدت الحريري اجتماعاً لمجموعة عمل الطوارئ الصحية في " الشبكة الصحية لصيدا والجوار"، بحضور فريق عمل مؤسسة الحريري ، جرى خلاله تقييم ومتابعة الوضع الصحي في المدينة على مسارات عدة تعتبر جميعها أولوية: استقبال جثامين الشهداء وعلاج الجرحى والمصابين بالعدوان الإسرائيلي وتنسيق أعمال الإغاثة بحالات الطوارئ، ومواكبة أهلنا النازحين في مراكز صيدا صحياً، وتلبية الاحتياجات الصحية لأهلنا المقيمين، وذلك وفق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الإغاثية والإسعافية وكل مكونات القطاع الصحي والإستشفائي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
11:24 | 2024-09-27
27/09/2024 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
05:37 | 2024-09-27
27/09/2024 05:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
12:25 | 2024-09-27
27/09/2024 12:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث عن خليفة نصر الله.. من سيكون؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث عن خليفة نصر الله.. من سيكون؟
09:00 | 2024-09-27
27/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي خطير.. العدو يضرب الشوف ويستهدف منزلين (فيديو)
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي خطير.. العدو يضرب الشوف ويستهدف منزلين (فيديو)
14:30 | 2024-09-27
27/09/2024 02:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2024-09-27
تصعيد إسرائيلي خطير.. العدو يضرب الشوف ويستهدف منزلين (فيديو)
12:24 | 2024-09-27
بعد ضربة الضاحية.. ميقاتي اعطى توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية: العدو لا يأبه للمساعي الدولية
11:24 | 2024-09-27
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
15:19 | 2024-09-27
بايدن عن استهداف الضاحية: لم نكن نعلم
15:12 | 2024-09-27
مكتب رئيس الحكومة ينفي: هذا الخبر غير صحيح
15:00 | 2024-09-27
بالأرقام.. كم سيكلف سيناريو الحرب الشاملة لبنان؟
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
27/09/2024 22:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
27/09/2024 22:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
27/09/2024 22:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24