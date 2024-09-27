Advertisement

لبنان

نداء من المسعفين وفرق الإنقاذ في حارة حريك إلى المواطنين للتبرع بالدم

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1253126-638630651677861566.jpg
Doc-P-1253126-638630651677861566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد المسعفين ومختلف فرق الانقاذ في الموقع المستهدف بالغارات المعادية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية المواطنين التبرع بالدم في مستشفيات المنطقة وبيروت. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد استهداف الضاحية.. مناشدة للمواطنين
lebanon 24
28/09/2024 01:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاع عدد الإصابات جرّاء الغارات الإسرائيلية على لبنان.. الصليب الأحمر يناشد
lebanon 24
28/09/2024 01:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقابات التجارة": نناشد التجار عدم رفع الأسعار واستغلال الناس في هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
28/09/2024 01:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة قاسية في بعلبك.. غارات عنيفة هزّت المنطقة والأهالي يناشدون
lebanon 24
28/09/2024 01:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24

ناشد

المسعفين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
17:59 | 2024-09-27
17:04 | 2024-09-27
16:47 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24