نداء من المسعفين وفرق الإنقاذ في حارة حريك إلى المواطنين للتبرع بالدم

ناشد المسعفين ومختلف فرق الانقاذ في الموقع المستهدف بالغارات المعادية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية المواطنين التبرع بالدم في مستشفيات المنطقة وبيروت. (الوكالة الوطنية)

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