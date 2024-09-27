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لبنان

بعد ضربة الضاحية.. لا تعديل بجدول رحلات "MEA"

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:50
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 أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط محمد الحوت، أن "رحلات الميدل إيست من مطار بيروت وإليه لا تزال في مواعيدها حتى الآن".
 
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