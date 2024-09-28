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لبنان

الجيش الإسرائيلي يُعلن رسميا اغتيال السيد نصر الله.. ويُهدد: مستعدون لتصعيد أوسع

Lebanon 24
28-09-2024 | 03:58
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رسميا قبل ظهر اليوم السبت اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وأشار ادرعي إلى انه تم أيضا اغتيال علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من قادة الحزب، بحسب زعمه.

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وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية ان أجهزة الأمن في إسرائيل تمتلك الدليل أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، قد اغتيل في عملية القصف أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية. 
 
من جهته، أكد رئيس الأركان الاسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن تصفية نصر الله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدى إسرائيل.

كما أضاف أن الرسالة الإسرائيلية بسيطة ومفادها "إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليكم".
 

وكان مصدر مقرب من "حزب الله" أكد في وقت سابق أن الاتصال بنصر الله فقد منذ مساء أمس الجمعة.

إلى ذلك قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "مستعدون لتصعيد أوسع وقواتنا بحالة تأهب قصوى".
 
وأشار إلى ان الجيش الإسرائيلي يُركز على إزالة التهديدات بشن هجمات إرهابية بما في ذلك الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها على نقاط استراتيجية.
 
ونفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر أمس الجمعة غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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