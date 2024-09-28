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لبنان

عدوان إسرائيل مستمر.. شهيدان إثر غارتين على منطقتين في الجنوب

Lebanon 24
28-09-2024 | 10:01
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن غارة إسرائيلية استهدفت زوطر الشرقية - جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
كذلك، أدت غارة إسرائيلية أخرى طالت النبطية إلى استشهاد شخص آخر.
 
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