تعميم حزبي: "إياكم"

عملت الامانة العامة لأحد الأحزاب المعارضة طيلة 48 ساعة على إبقاء الإحترام والأخلاق الوطنية التي يتحلى بها الحزب منذ تأسيسه سائدة في الأوقات العصيبة والمصيرية التي يمر فيها لبنان.

وقد جاء في تعميم أصدرته: "يُطلب من جميع الرفيقات والرفاق عدم التعليق على الأحداث الحالية على كل منصات التواصل الاجتماعي، لأن الوضع دقيق ويتطلب التحلي بالحكمة والمسؤولية".