Advertisement

لبنان

تعميم حزبي: "إياكم"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-09-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1253818-638631965804661388.jpg
Doc-P-1253818-638631965804661388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملت الامانة العامة لأحد الأحزاب المعارضة طيلة 48 ساعة على إبقاء الإحترام والأخلاق الوطنية التي يتحلى بها الحزب منذ تأسيسه سائدة في الأوقات العصيبة والمصيرية التي يمر فيها لبنان.
وقد جاء في تعميم أصدرته: "يُطلب من جميع الرفيقات والرفاق عدم التعليق على الأحداث الحالية على كل منصات التواصل الاجتماعي، لأن الوضع دقيق ويتطلب التحلي بالحكمة والمسؤولية".
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2024-09-29
06:49 | 2024-09-29
06:46 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:29 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24