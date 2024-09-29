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لبنان

درجات الحرارة إلى مزيد من الإنخفاض.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:06
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال، وفي الداخل يتحول تدريجيا بدءا من بعد الظهر إلى غائم، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة تشتد شمال البلاد لتلامس سرعتها 50 كم/س.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا نهارا  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة قصوى فوق معدلاتها الموسمية على الجبال، وفي الداخل بينما تكون باردة نسبيا ليلا، يتقلب الطقس تدريجيا بدءا من بعد ظهر غد الإثنين وحتى صباح الأربعاء تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل ولكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. يتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل يتحول تدريجيا بدءا من بعد الظهر إلى غائم، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة تشتد شمال البلاد لتلامس سرعتها 50 كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا شمال البلاد فتلامس سرعتها ال 60 كلم/ساعة، ويرتفع معها موج البحر يتخطى الموج ارتفاع ال متر ونصف خاصة على السواحل الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة صباحا خاصة شمال البلاد، يستقرالطقس تدريجيا خلال النهار.
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 27 
درجة ، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.  

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، ومتوسط أحيانا فوق الجبال.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و80 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
 
-حرارة سطح الماء: 29°م.
- الضغط الجوي: 1011 HPA  أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:31 
 
- ساعة غروب الشمس:  18:25
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