غارة جديدة على الضاحية الجنوبية.. "حزب الله": أبو علي رضا بخير (فيديو وصور)

استهدف العدوّ الإسرائيليّ الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المعلومات، فإنّ الغارة استهدفت شقة في منطقة الغبيري.

وقال جيش العدوّ الإسرائيلي: "نفذنا ضربة دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت".

كما قال مصدر عسكريّ إسرائيليّ لإذاعة جيش العدوّ: "نفذنا عملية اغتيال لقيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية، ونتحقق من مصيره".

وأفادت "القناة 14 الإسرائيلية" أنّ المستهدف بغارة الضاحية هو القيادي أبو علي رضا قائد "وحدة بدر".

في المقابل، قال مصدر إسرائيليّ لـ"سكاي نيوز عربية" إنّ المستهدف في الضاحية الجنوبية ليس أبو علي رضا.

أمّا العلاقات الإعلامية في "حزب الله" فقالت في بيان إنّ "لا صحة للإدعاءات الصهيونية حول إغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا وهو بخير وعافية".