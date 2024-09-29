Advertisement

لبنان

غارة جديدة على الضاحية الجنوبية.. "حزب الله": أبو علي رضا بخير (فيديو وصور)

Lebanon 24
29-09-2024 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1253972-638632182037078122.jpg
Doc-P-1253972-638632182037078122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف العدوّ الإسرائيليّ الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الغارة استهدفت شقة في منطقة الغبيري.
 
 
وقال جيش العدوّ الإسرائيلي: "نفذنا ضربة دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت".
 
 
كما قال مصدر عسكريّ إسرائيليّ لإذاعة جيش العدوّ: "نفذنا عملية اغتيال لقيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية، ونتحقق من مصيره".
 
 
وأفادت "القناة 14 الإسرائيلية" أنّ المستهدف بغارة الضاحية هو القيادي أبو علي رضا قائد "وحدة بدر".
 
 
في المقابل، قال مصدر إسرائيليّ لـ"سكاي نيوز عربية" إنّ المستهدف في الضاحية الجنوبية ليس أبو علي رضا.
 
 
أمّا العلاقات الإعلامية في "حزب الله" فقالت في بيان إنّ "لا صحة للإدعاءات الصهيونية حول إغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا وهو بخير وعافية".
 
 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-09-29
09:50 | 2024-09-29
09:50 | 2024-09-29
09:45 | 2024-09-29
09:42 | 2024-09-29
09:33 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24