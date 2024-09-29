المرتضى عن إلغاء اتفاقية الغاز: مهما خُيِّلَ لنتنياهو أنه انتصر فلينتظر الميدان والمقاومين

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علّق وزير الثقافة محمّد وسام المُرتَضى على حسابه على موقع "اكس" على ما تداولته وسائل الإعلام عن أمرٍ صدر عن نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، وقال المرتضى: "أيّها القيّمون على تخبئة الرؤوس في الرمال: أوَليس من حقّ اللبنانيين أن تفسّروا لهم - وفق قراءتكم "السيادية" - لماذا تجرّأ نتنياهو اليوم بالذات على إصدار الأمر بإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان؟ ومن الذي كان يحمي حقّ لبنان فيها، وكرامة هذا الوطن وسيادتَه؟ أليست ‎المقاومة؟ ومنها سيّدها الشهيد؟ ولكن هيهات، مهما خُيِّلَ لتنياهو المجرم الذي تلاحقه العدالة الدولية أنه انتصر وأنه قادر على فرض عتوّه على لبنان، فلينتظر‎ الميدان والمقاومين الذين ما بدّلوا تبديلا".وختم بالتأكيد أن لبنان لن يركع.