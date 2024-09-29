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لبنان
ما صحة المعلومات عن رسائل لاخلاء طريق الجديدة؟
Lebanon 24
29-09-2024
|
10:17
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بعد انتشار اخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رسائل أرسلت الى بعض الهواتف في الطريق الجديدة تنصح المواطنين بالإخلاء.
اكدت المعلومات عبر "لبنان 24" أن تلك الرسالة عارية عن الصحة ويجري تحديد هوية المُرسل لإلقاء القبض عليه من قبل القوى الأمنية.
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