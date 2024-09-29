ما صحة المعلومات عن رسائل لاخلاء طريق الجديدة؟

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بعد انتشار اخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رسائل أرسلت الى بعض الهواتف في الطريق الجديدة تنصح المواطنين بالإخلاء.اكدت المعلومات عبر "لبنان 24" أن تلك الرسالة عارية عن الصحة ويجري تحديد هوية المُرسل لإلقاء القبض عليه من قبل القوى الأمنية.