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لبنان

بين برعشيت وشقرا.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة

Lebanon 24
30-09-2024 | 02:18
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استهدف الجيش الاسرائيلي قرابة الثامنة من صباح اليوم بغارة سيارة بين برعشيت وشقرا جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الاولية الى سقوط عدد من الشهداء.
 
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