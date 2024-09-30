بين برعشيت وشقرا.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة

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استهدف الجيش الاسرائيلي قرابة الثامنة من صباح اليوم بغارة سيارة بين برعشيت وشقرا جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الاولية الى سقوط عدد من الشهداء.