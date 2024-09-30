قائد الجيش استقبل وزير الخارجية الفرنسي.. هذا ما دار بينهما

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.وقد نوّه الوزير بارو بأداء الجيش مؤكدًا "استمرار دعم بلاده للمؤسسة العسكرية".