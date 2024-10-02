سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية... واستهداف منزل في ميفدون

نفذ الطيران الحربي المعادي السادسة صباحا، سلسلة غارات على بلدة الخيام، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".



كما استمر القصف الاسرائيلي على بلدات الخيام وكفركلا وسهل مرجعيون.

وتعرضت مدينة النبطية قرابة الثامنة الا ربعا صباحا، لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية المعادية، استهدفتا منزلا في حي الصالحية وحي الراهبات.

واستهدفت غارات اسرائيلية حي المساكن في صور وجل البحر.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة سنيا في إقليم التفاح.

كما أغار الطيران الاسرائيلي مستهدفا منزلا بالقرب من معمل السلطان في ميفدون، ما أدى الى سقوط ٤ شهداء.

واستمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل حيث شنت الطائرات المعادية غارة على بلدة عيتا الشعب الحدودية واستهدفت منزلا ما ادى الى اضرار جسيمة، كما اغار الطيران الحربي المعادي على متفرق بلدة معركة، وعلى بلدات المساكن الشعبية، مارون ويارون في الوقت نفسه تعرضت بلدتا مارون ويارون لقصف مدفعي معادي.

وشن الطيران المعادي بعد منتصف الليل غارة استهدفت منزلا في بلدة علما الشعب ما ادى الى تدميره واصابة عدد من السوريين تم نقلهم الى مستشفيات صور.

وفجرا اطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف عيتا الشعب ورامية واطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

اما في بلدة بدياس فما زالت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث عن مفقود تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه العدو منذ يومين فيما قامت فرق الدفاع المدني بفتح الطريق الساحلي في منطقة القاسمية ، برج رحال بعد قطعها بسبب غارة معادية.

وصباح اليوم اطلق العدو قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف مدينة بنت جبيل.

ويستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل واطلق القنابل المضيئة.

كما جرى في عدد من البلدات الجنوبية تشييع جثامين عدد من الشهداء منها بدياس والعباسية وكانت إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور قد اعدت حفرة لدفن عدد من الجثث كوديعة لنقلها الى بلداتهم بعد انتهاء الاعتداءات الاسرائيلية.

وشنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ليلا، استهدفت مركزا مستحدثا للدفاع المدني كان أخلي في الشياح، السانت تريز، مبنيين عند مفترق الجاموس - صفير مقابل افران الامراء، محيط الشويفات، محيط منطقة الحدت حي الاميركان، مجمع المجتبى، كاليري سمعان قرب القاروط، مجمع الأجنحة الخمسة في الشويفات – العمروسية.

الى ذلك، نفذ الطيران الحربي المعادي، اعتبارا من منتصف الليل، عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية، حيث شن سلسلة غارات استهدفت مرتفعات جبل صافي ومنطقة البريج في بلدة جباع في اقليم التفاح.



وتعرضت مدينة النبطية لعدد من الغارات، استهدفت حي المشاع، ونزلة ماغ في منطقة كفرجوز ومحيط مبنى التايغر الضمان الاجتماعي.

كما استهدفت الغارات منطقة عين الجمل قرب الراجينا في زبدين وبلدة ارنون.