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لبنان

سلسلة غارات اسرائيلية طالت هذه البلدات الجنوبية... وقصف مدفعي عنيف

Lebanon 24
02-10-2024 | 04:29
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شن الطيران الاسرائيلي ثلاث غارات على بلدة مركبا، كما تعرضت مدينة الخيام، كفركلا، سهل مرجعيون، العديسة، بليدا، تلة العزية ومجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي لقصف مدفعي معادي.
 
واستهدف القصف المدفعي العنيف منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم محيط مبنى مهنية بنت جبيل ومدرسة جميل بزي في المدينة.
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الى ذلك، جدد الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة الا ثلثا صباحا، غاراته على مدينة النبطية للمرة الثالثة في غضون أقل من ساعة، حيث استهدف حي المسلخ.
 
واغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة ديرقانون راس العين.
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل انه بعد منتصف الليل نفذت الطائرات الحربية المعادية غارات استهدفت المحيط الشمالي لمدينة الهرمل عند الحدود مع سوريا.
 
كما تعرضت بلدة انصار لغارة جوية معادية.
 
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