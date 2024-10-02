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لبنان

ميقاتي التقى باسيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:17
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الأربعاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في السرايا.
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