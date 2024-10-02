سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ليلا... وقصف عنيف على قرى مرجعيون

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كما أن الطيران المسيّر المعادي لم يفارق اجواء المنطقة ويسمع بين الحين والآخر طلقات الأسلحة الرشاشة. ليلة من أعنف الليالي مرت على أهالي بلدات ابل السقي، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك وديرميماس، اذ لم تتوقف الغارات والقصف المدفعي الذي تتعرض له بلدات الخيام، كفركلا، سهل مرجعيون، مجرى نهر الليطاني، منطقة الخردلي ومحيط المطلة، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون.كما أن الطيران المسيّر المعادي لم يفارق اجواء المنطقة ويسمع بين الحين والآخر طلقات الأسلحة الرشاشة.

وتعرضت الضاحية الجنوبية، لعدوان جوي ليلا، شنته الطائرات الحربية المعادية، بالإضافة الى قصف المنطقة بالبوارج الحربية من البحر.

وبلغ عدد الغارات على الضاحية، والتي استمرت حتى حوالى الرابعة فجرا، 17 غارة، استهدفت مناطق: أوتوستراد السيد هادي، مفترق شارع الجاموس، مبنى ملاصق لملعب الهادي، مبنى شارع العريض حارة حريك، بين محفوظ ستورز ومسجد الإمام المهدي، حارة حريك، جوار مدرسة الشهيد محمود قعيق - بئر العبد، جوار مجمع الإمام المجتبى - السان تيريز قبالة مفترق شارع الجاموس.