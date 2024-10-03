ضربات عنيفة على الضاحية.. وإعلام إسرائيلي: المستهدف هو هاشم صفي الدين

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الجمعة.

وقد قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم الأخير.

ولفت موقع "إكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين إلى أن "هاشم صفي الدين، كان في مخبأ عميق تحت الأرض وهو من أكثر المخابئ عمقاً".

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وأشارت مصادر إلى أن "نتائج الهجوم ما زالت غير واضحة".

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس": "يتضح بعد ما إذا كان هاشم صفي الدين قد قتل في الغارة على الضاحية الجنوبية".

وأكد إعلام إسرائيلي أنه "تم استخدام قنابل خارقة للتحصينات في محاولة اغتيال هاشم صفي الدين".