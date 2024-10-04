بالفيديو.. إسرائيل تزعم الدخول إلى المنازل في الجنوب

#عاجل قواتنا العاملة في جنوب لبنان تكشف على العشرات من الوسائل القتالية التي تركها مخربو حزب الله من ورائهم
🔸قوات لواء 188 مدرعات التابع نفذت خلال الأيام الماضية عمليات قتالية برية مركزة في جنوب لبنان حيث داهمت القوات بشكل خاص مجمعات إرهابية يتم تخبئتها وسط قرى مدنية وقضت على… pic.twitter.com/gY1e4BZAIM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024
#عاجل قواتنا العاملة في جنوب لبنان تكشف على العشرات من الوسائل القتالية التي تركها مخربو حزب الله من ورائهم
🔸قوات لواء 188 مدرعات التابع نفذت خلال الأيام الماضية عمليات قتالية برية مركزة في جنوب لبنان حيث داهمت القوات بشكل خاص مجمعات إرهابية يتم تخبئتها وسط قرى مدنية وقضت على… pic.twitter.com/gY1e4BZAIM