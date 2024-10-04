بالفيديو.. إسرائيل تزعم الدخول إلى المنازل في الجنوب

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي مقاطع فيديو زعم أنّها تظهر معدات قتالية داخل أحد المنازل في الجنوب.

وقال في منشور على أكس أن هذه المعدات تابعة لعناصر حزب الله.



وأضاف أن قوات لواء 188 مدرعات نفذت خلال الأيام الماضية عمليات قتالية برية مركزة في جنوب لبنان.



وزعم أن هذه القوات عثرت على ذخائر وقاذفات صواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والمقذوفات داخل بيت سكني.