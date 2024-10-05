الغارات الاسرائيلية تتجدد جنوباً.. وسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في النبطية



كما استهدف القصف المدفي كلاً من الخيام، سهل الخيام، كفركلا، ومزرعة بسطرة.

Advertisement شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات على عدد من القرى الجنوبية استهدفت الطيبة، برعشيت، كفردونين، الشهابية، صديقين ، الرافيد- راشيا الوادي، أرزون، مرتفعات إقليم التفاح، طيردبا، وقانا.كما استهدف القصف المدفي كلاً من الخيام، سهل الخيام، كفركلا، ومزرعة بسطرة.

ومنتصف الليل نفذت مسيرة إسرائيلية، غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق مرج زبدين - النبطية . وافيد عن سقوط شهيدين .



وعند الثانية بعد منتصف الليل، جددت مسيرة عدوانها للمرة الثانية مستهدفة سيارة مدنية بين مدخل مدينة النبطية وزبدين بالقرب من مطعم العبد الله.



وافيد عن وقوع اصابات.