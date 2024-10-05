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لبنان

تحوّل إلى ركام.. استهداف منزل في بلدة أنصار (صورة)

Lebanon 24
05-10-2024 | 04:33
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استهدفت غارة إسرائيلية منزل المواطن نصرات قشاقش في بلدة انصار الجنوبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأظهرت الصور كيف أصبح المنزل ركاماً.


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