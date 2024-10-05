مخاتير تلقوا تهديداً خطيراً... من يقف خلفه؟

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تلقى مخاتير طاريا علي حمية وأحمد محسن حمية وياسر مهدي حمية وحمود شهاب حمية إتّصالاً من أحد الأشخاص من البلدة، زعم أنّه العدوّ الإسرائيليّ، وأنّه يُحذّر من وجود أسلحة لـ"حزب الله".