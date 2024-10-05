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لبنان

مخاتير تلقوا تهديداً خطيراً... من يقف خلفه؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 07:30
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تلقى مخاتير طاريا علي حمية وأحمد محسن حمية وياسر مهدي حمية وحمود شهاب حمية إتّصالاً من أحد الأشخاص من البلدة، زعم أنّه العدوّ الإسرائيليّ، وأنّه يُحذّر من وجود أسلحة لـ"حزب الله".
 
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وقام المتصّل بتهديد المخاتير وقال إنّ "إسرائيل سوف تُدمّر البلدة"، وأعطاهم يوماً واحداً فقط لإزالة الأسلحة.
 
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ القوى الأمنيّة تُلاحق المتّصل.
 
 
 
 
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