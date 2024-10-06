بصلية صاروخية... حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين

اعلن حزب الله في بيان انه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاحد، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية". ‏

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