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لبنان
بصلية صاروخية... حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين
Lebanon 24
06-10-2024
|
16:59
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اعلن حزب الله في بيان انه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاحد، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية".
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