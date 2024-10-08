بالفيديو: الفرقة 146 الإسرائيلية تبدأ عمليات برية محددة ضد حزب الله في جنوب لبنان

#عاجل الفرقة 146 بدأت أمس في عملية برية محددة في منطقة جنوب لبنان
🔸بدأت قوات الفرقة 146 التي تضم قوات اللواء 2 واللواء 205 عملية برية محددة الأهداف ومحدودة في القطاع الغربي لجنوب لبنان ضد أهداف وبنى إرهابية لحزب الله وذلك بعد عام كانت تهم بأنشطة دفاعية على الحدود الشمالية… pic.twitter.com/UiQ2tvgp1C
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024
#عاجل الفرقة 146 بدأت أمس في عملية برية محددة في منطقة جنوب لبنان
🔸بدأت قوات الفرقة 146 التي تضم قوات اللواء 2 واللواء 205 عملية برية محددة الأهداف ومحدودة في القطاع الغربي لجنوب لبنان ضد أهداف وبنى إرهابية لحزب الله وذلك بعد عام كانت تهم بأنشطة دفاعية على الحدود الشمالية… pic.twitter.com/UiQ2tvgp1C