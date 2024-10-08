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لبنان

بالفيديو: الفرقة 146 الإسرائيلية تبدأ عمليات برية محددة ضد حزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
08-10-2024 | 02:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي ان الفرقة 146 بدأت أمس الإثنين عملية برية محددة في جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي صورا وفيديو معلقا عليها بالقول: "بدأت قوات الفرقة 146 التي تضم قوات اللواء 2 واللواء 205 عملية برية محددة الأهداف ومحدودة في القطاع الغربي لجنوب لبنان ضد أهداف وبنى إرهابية لحزب الله وذلك بعد عام كانت تهم بأنشطة دفاعية على الحدود الشمالية غربية".

وتابع: "تعد الفرقة 146 فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في القتال في جنوب لبنان في اطار حملة سهام الشمال حيث تعمل القوات برفقة قوات مدفعية وقوات إضافية لكشف بنى تحتية للعدو وتدميرها".

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