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لبنان
ميقاتي استقبل الوزيرة القطرية لولوة الخاطر في السرايا (صور)
Lebanon 24
08-10-2024
|
05:12
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وصلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر إلى السرايا حيث استقبلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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