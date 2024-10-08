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لبنان

ميقاتي استقبل الوزيرة القطرية لولوة الخاطر في السرايا (صور)

Lebanon 24
08-10-2024 | 05:12
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وصلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر إلى السرايا حيث استقبلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
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قطر

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