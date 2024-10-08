غارة على كفرتبنيت.. وسقوط شهداء

شنّ العدو الإسرائيلي غارة على كفرتبنيت، اليوم الثلاثاء.



وحسب المعلومات، فإن الغارة أدت إلى سقوط شهيدين، بالاضافة إلى وجود اشخاص تحت الانقاض.

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