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لبنان

غارة على كفرتبنيت.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:44
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شنّ العدو الإسرائيلي غارة على كفرتبنيت، اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات، فإن الغارة أدت إلى سقوط شهيدين، بالاضافة إلى وجود اشخاص تحت الانقاض.
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