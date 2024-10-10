عن لبنان.. هذا ما طلبه بايدن من نتنياهو

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قام الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، بالطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين" في لبنان، ولا سيّما في بيروت، مؤكدا في الوقت ذاته "حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله"، بحسب البيت الأبيض.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتنياهو اتفقا على "البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة، بشكل مباشر ومن خلال فرقهما من مستشاري الأمن القومي" بشأن الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول الجاري. ولم يتضمّن البيان أيّ تفاصيل بشأن الرد الإسرائيلي المرتقب.وبحسب البيان، فإنّ بايدن الذي لم يتحدّث مباشرة مع نتنياهو منذ 7 أسابيع، شدّد على ضرورة التوصل إلى حلّ دبلوماسي يتيح عودة السكان المدنيين في كل من شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى ديارهم. (العربية)