قبل حلول موسم الثلوج... وزارة الأشغال أنجزت التحضيرات

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الاشغال العامة البيان الآتي:

"في اطار الاستعدادات والتحضيرات الضرورية والخطوات العملية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات في سياق تأكيد ضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية، بدأت الوزارة بإنجاز كل التحضيرات المعدة مسبقاً لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق ، حيث تم الانتهاء من تكليف الأجراء الموسميين مع زيادة في تعويضاتهم وأجورهم نظراً للأزمة المالية الراهنة. كما تعمل على صيانة وتشغيل مختلف الآليات ورصد الإعتمادات المطلوبة، كونها قضايا أساسية لمراكز جرف الثلوج والمتعلقة بفتح الطرق بين المناطق، ولا سيما الجبلية منها والحفاظ على السلامة العامة المرورية".