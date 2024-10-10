26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الميناء... مدرسة تطلب من النازحين إخلاءها بسبب تصدعها
Lebanon 24
10-10-2024
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن الطلب من عائلات نازحة إخلاء مدارس في مدينة طرابلس، من خلال اتصالات اجراها مع المعنيين، وتبين ان هناك "مدرسة في منطقة الميناء، فيها عائلات نازحة، وثمة تصدعات في مبناها وركام يتساقط من سقف بعض غرفها، فتم الطلب من هذه العائلات اخلاءها بعد تأمين بديل عنها، الا ان هذه العائلات ارتأت البقاء، عندها طلب المحافظ رمزي نهرا ولرفع المسؤولية، تعهدا من هذه العائلات بأنها تريد البقاء على مسؤوليتها".
Advertisement
وأوضح المرتضى انه "نسق مع المعنيين لارسال فريق متخصص للوقوف على وضع مبنى المدرسة بشكل دقيق وبأسرع وقت، وتبيان مدى صلاحيته للسكن، والوقوف على وضع النازحين مع الجهات المواكبة لموضوع النزوح"، مثمنا "الجهود والمتابعة التي يبذلها المحافظ نهرا وفريق عمله والقائمقام ايمان الرافعي وبلدية طرابلس ورئيسها الدكتور رياض يمق وكل الفاعليات الطرابلسية والشمالية بكل مواقعها السياسية والحزبية والاجتماعية، في احتضان اهلنا النازحين ووضع كل امكانياتهم في مساعدتهم واحتضانهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
14:30 | 2024-10-09
09/10/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
07:15 | 2024-10-10
10/10/2024 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-10-10
وسائل نقل بحرية جديدة قد تُستقدم الى لبنان.. هذه قصّتها
10:04 | 2024-10-10
توقيف عميل إسرائيلي... هذا ما كان يقوم به في زغرتا
10:01 | 2024-10-10
ثلاثة أشهر فاصلة.. تعديل لـ1701 وانتخاب رئيس توافقي
10:00 | 2024-10-10
غيمة سموم فوق بيروت وضواحيها.. كلفة العدوان الصحية ستظهر قريباً
09:57 | 2024-10-10
دولٌ تُدين إطلاق إسرائيل النار على "اليونيفيل": أمرٌ غير مقبول
09:43 | 2024-10-10
بصلية كبيرة من الصواريخ... فيديو من حيفا يُظهر كيف قصفها "حزب الله"
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 17:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 17:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 17:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24