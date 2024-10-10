نهرا ترأس اجتماعا للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة إدارة الكوارث في الشمال

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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، اجتماعا للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة إدارة الكوارث والأزمات في الشمال، في مكتبه في سرايا طرابلس، بمشاركة رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض علم الدين.وتناول المجتمعون "كيفية توزيع المساعدات والآلية التي ستتبع للتمكن من إيصالها إلى كل النازحين في طرابلس وسائر المناطق الشمالية".وأثنى نهرا، خلال الاجتماع، على "دور أعضاء اللجنة والمنظمات الدولية والصليب الأحمر والإدارات الرسمية والمجتمعين المدني والأهلي في سبيل التخفيف عن كاهل الإخوة النازحين"، مشيرا إلى "مواصلة الاجتماعات لمواكبة أوضاع النازحين على مدار الساعة، وتزويدهم بكل الحاجات والمتطلبات اليومية والضرورية".كما تطرق المجتمعون إلى "المعوقات التي تعترض عمل أعضاء اللجنة وكيفية اجتيازها"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الجميع والعمل الدؤوب لإنجاح المهمة التي نعمل عليها جميعا".