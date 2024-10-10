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لبنان

إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. شهداء وجرحى بالعشرات (فيديو وصور)

Lebanon 24
10-10-2024 | 12:52
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شنّ العدو الاسرائيلي، مساء يوم الخميس، غارة على منطقة راس النبع في بيروت.

كذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، باستهداف مبنى في منطقة راس النبع-النويري بغارة ثانية.
 
ووفقاً لمصادر "لبنان 24"، الغارة الاولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طبقات فيي طلعة النويري أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة البسطا وقد انهار بشكل كامل.
 
وذكرت وكالة "رويترز" ان المعلومات الاولية تشير الى استهداف شخصية سياسية في بيروت لم تعرف من هي بعد.
 
وافادت القناة 12 الإسرائيلية ان مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.
 
هذا ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني لبناني قوله ان "الضربة الإسرائيلية على بيروت استهدفت شخصية واحدة على الأقل من حزب الله".
 
وبحسب المعلومات، تسببت الغارة بارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى.
 
كذلك، أكدت المصادر الّا صحة للأنباء عن استهداف أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي في غارة راس النبع.
 
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