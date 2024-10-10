بري: الاتصالات مفتوحة مع واشنطن لكن الأميركيين لم يمارسوا الضغوط المطلوبة

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ذكرت "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الاتصالات مفتوحة مع واشنطن لكن الأميركيين لم يمارسوا الضغوط المطلوبة على إسرائيل بعد.وقال بري: "لدينا كل الثقة بالمقاومة وتجربة 2006 لم تنس بعد... الأمواج عالية اليوم وسيكون النصر من نصيب اللبنانيين ووحدتهم".