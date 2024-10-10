بعد الغارة على بيروت.. نداء من قوى الأمنية

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ناشدت القوى الأمنية المواطنين الابتعاد عن مكان الغارة الإسرائيلية في بيروت، وذلك لتسهيل عمل طواقم الإسعاف.وقد شنّ العدو الاسرائيلي، مساء يوم الخميس، غارة على منطقة راس النبع في بيروت.كذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، باستهداف منطقة راس النبع-النويري بغارة ثانية.وافيد بإنهيار مبنى كامل جراء العدوان الاسرائيلي على منطقة النويري في بيروت.