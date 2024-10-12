بيان من "كهرباء لبنان" بشأن محطة راس بيروت.. ماذا جاء فيه؟

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أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، بأنه، و"بسبب الغارات الجوية من قبل العدو الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، تعطل الكابلان المطموران (Underground Cables عرمون – ضاحية وعرمون – حرش 220 ك.ف. الرئيسيان مما ادى الى فقدان التغذية عبر شبكة ال220 ك.ف في بيروت الادارية، وبالتالي التسبب بعزل محطة رأس بيروت 220 ك.ف وخروجها من الخدمة كلياً منذ تاريخ 4-10-2024.وعليه، قامت المؤسسة باستنفار كافة فرقها الفنية وأجرت محاولات ومناورات عديدة ومتكررة على الشبكة خلال الايام الماضية، وتمكنت من إعادة التغذية اليوم بتاريخ 12-10-2024 الساعة 11:15 قبل الظهر وذلك عبر شبكة ال 66 ك.ف من محطة التحويل الرئيسية في الوسط التجاري 220 ك.ف.كما وتقوم المؤسسة بتزويد مراكز النزوح في العاصمة وضواحيها بتغذية كهربائية إضافية وفقا للإمكانيات المتاحة.هذا وستستمر المؤسسة خلال الاسبوع المقبل بالعمل على اعادة التغذية إلى بيروت الادارية عبر شبكة ال 220 ك.ف".