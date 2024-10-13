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لبنان

أوّل تعليق... هذا ما قيل عن فيديو أسر أحد عناصر "حزب الله"

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:53
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أفادت معلومات مستقاة من الاعلام الحربي لـ "حزب الله" بأنّ ما تداوله العدوّ الإسرائيليّ عن أسر عنصر لـ"الحزب" في جنوب لبنان غير صحيح، وأشارت إلى أنّ الفيديو المُصوّر ليس في لبنان ومفبرك.
 
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