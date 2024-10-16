وزيرة الدفاع الإسبانية: مهمة اليونيفيل ضرورية وجوهرية

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية "مارجريتا روبليس" اليوم الأربعاء أنّ " مهمة اليونيفيل ضرورية وجوهرية".



تابعت: "الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق اتخاذ القرارات بشأن مهمة اليونيفيل". (سكاي نيوز)

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