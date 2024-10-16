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لبنان

وزيرة الدفاع الإسبانية: مهمة اليونيفيل ضرورية وجوهرية

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:11
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 قالت وزيرة الدفاع الإسبانية "مارجريتا روبليس" اليوم الأربعاء أنّ " مهمة اليونيفيل ضرورية وجوهرية".

تابعت: "الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق اتخاذ القرارات بشأن مهمة اليونيفيل". (سكاي نيوز)
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