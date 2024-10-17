بالصورة... إسرائيل تُنذر سكان منطقة لبنانيّة جديدة

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة عباسية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة شملية والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/BPfzalDvjA