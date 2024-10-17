مولوي عرض مع وفد "اللقاء الديمقراطي" واقع النازحين الامني والخدماتي

Advertisement

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وفدا من كتلة" اللقاء الديمقراطي" ضم النائبين وائل ابو فاعور وبلال عبد الله يرافقهم أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وتم البحث في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية في متابعة واقع النازحين الامني والخدماتي وذلك مع استمرار الحرب على لبنان، وحرصا على توفير كل الأجواء الملائمة لعملية احتضان النازحين.وتلقى مولوي خلال الاجتماع اتصالا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط الذي شدد على "اهمية مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية واجهزتها الامنية في هذا الملف".هذا والتقى الوزير مولوي النائب الان عون .