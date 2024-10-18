الحوت: وحدها الحكومة بغياب رئيس الجمهورية هي المفوضة

كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة "أكس": "وحدها الحكومة اللبنانية، بغياب رئيس الجمهورية، هي المفوضة، بالتنسيق مع المجلس النيابي، بالتفاوض بإسم الدولة اللبنانية وتحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول.

Advertisement

كل الشكر والترحيب لأي دعم يأتي من أي جهة أخرى، ولكن لا يحق لأي دولة أن تفاوض بإسم الدولة اللبنانية.

كل الدعم للحكومة ورئيسها في اتصالاتهم لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ومن المرتقب أن يتمّ البحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان بشكل عام وتحديداً ملفات الأمن الغذائي والاجتماعي، لاسيما العمل على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان لتلبية الاحتياجات المستجدة للبنانيين، التي تشمل تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الحرب الدائرة".