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لبنان

سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية... اليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:34
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وصل عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت إلى 11 غارة، ومنها غارة قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
واستهدف الطيران المعادي منطقة الشياح.
 
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وشن الطيران الحربي المعادي غارة ثانية على محيط حارة حريك.
 
واستهدفت غارة اسرائيلية منطقة الضاحية الجنوبية، في حين أن الغارتين السابقتين استهدفتا فرع "القرض الحسن" في موقف حي السلم وبرج البراجنة.
 
كما شن الطيران الاسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت استهدفت فرع القرض الحسن في الغبيري.
 
  
الى ذلك، شن الطيران الحربي غارة معادية على منطقة تحويطة الغدير.
 
وكانت قد استهدفت غارة اسرائيلية فرغ القرض الحسن في الشياح.
 
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